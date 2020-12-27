Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı daha tehlikeli
TÜRKİYE koronavirüsle mücadele kapsamında hem Çin aşısı hem de Alman aşısı alıyor. Vatandaşa hangisinin denk geleceği şansa bağlı. Acaba bana hangisi denk gelirse insan kendini şanslı saymalı? Çin aşısı mı, Alman aşısı mı? İşte bu sorunun cevabını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.
Koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye hem Çin aşısı hem de Özlem Türeci-Uğur Şahin çiftinin bulduğu Alman Aşısı geliyor. Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa... Yani kime hangi aşının yapılacağı şansa bağlı. Hürriyet Genel Yayın YÖnetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Acaba bana hangisi denk gelirse kendimi şanslı sayacağım? Çin aşısı mı, Alman aşısı mı?” diye sordu. İşte Sağlık bakanı Koca'nın Çin ve Alman aşılarıyla ilgili çarpıcı cevapları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım. Ve şu soruyu sordum: “Acaba bana hangisi denk gelirse kendimi şanslı sayacağım? Çin aşısı mı, Alman aşısı mı?” Bakan Koca, sorumun altında yatan hınzırlığı fark etmiş olacak ki... Öncelikle “Çin, Alman falan diyerek menşeini öne çıkarmayalım... İnaktif ya da mRNA diyerek yöntemini vurgulayalım” diye uyardı.
Bakan Koca, kelimelerini dikkatlice seçerek şunları söyledi: “Aşıda iki husus önemlidir: BİR: Güvenirlilik... İKİ: Etkinlik... Güvenirlilik, etkinlikten de önde gelir. İnaktif aşıların yöntemi klasik yöntemdir. Tecrübe edilmiştir. Uzun vadeli sonuçları bilinmektedir. Dolayısıyla güvenilirdir. Yeni teknolojiyle üretilen aşıların yöntemi ise ilk kez kullanılıyor. Kısa dönem başarılı. Uzun vadeli sonuçlarına yönelik net ifadelerde bulunamıyoruz”.
Hemen araya girdim. Ve şunu sordum Bakan Koca’ya: “İyi ama siz Uğur ve Özlem hocaların ürettiği Alman aşısını da getiriyorsunuz Türkiye’ye. O aşıları da kullanacaksınız Türkiye’de. Ne yani? Uzun vadeli sonuçlarını bilmediğinizi söylediğiniz aşıların vatandaşa yapılması sorun değil mi?”