Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı daha tehlikeli

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye hem Çin aşısı hem de Özlem Türeci-Uğur Şahin çiftinin bulduğu Alman Aşısı geliyor. Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa... Yani kime hangi aşının yapılacağı şansa bağlı. Hürriyet Genel Yayın YÖnetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Acaba bana hangisi denk gelirse kendimi şanslı sayacağım? Çin aşısı mı, Alman aşısı mı?” diye sordu. İşte Sağlık bakanı Koca'nın Çin ve Alman aşılarıyla ilgili çarpıcı cevapları...