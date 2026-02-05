''Sağdan sola donat'' sözleriyle tanınan Pelin Hürman başını açtı! Yeni imajını görenler tanıyamadı
''Sağdan sola donat'' sözleriyle hafızalara kazınan Pelin Hürman, yıllar sonra katıldığı televizyon programıyla gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Neler programına konuk olan Hürman, başörtüsünü çıkarıp oluşturduğu yeni imajıyla herkesin dikkatini çekti. Onu öyle görenler tanımakta zorlandı.
Beyaz TV'nin YouTube kanalında yayınlanan 'Her Açıdan' programında 'Cin çıkarma seansı' yaparak adından söz ettiren ve kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman son olarak Hakan Ural'ın programına konuk oldu.
Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu. Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.
Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman başını açarak imaj değiştirdi. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Hürman'a Hakan Ural "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" diye sordu.