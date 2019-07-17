Sağanak yağmura rağmen intihar girişimini böyle izlediler

İntihara kalkışan Mustafa E.'yi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışması başlatırken, itfaiye ise çatıda sürekli dolaşıp, kendisini aşağıya sarkıtan Mustafa E.'nin atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açtı.