Sağanak yağış sonrası bu hale geldi! Samsun'da durum fena sular içinde kaldılar
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Samsun'da etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak sonrası heyelan meydana geldi, araç sürücüleri ise sular içinde kaldı. Öte yandan 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İşte kentten gelen son görüntüler...
Samsun'u yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.
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Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı.
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Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı.
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Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.
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