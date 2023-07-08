Sağanak yağış hayatı felç etti! Kocaeli ve Sakarya sulara teslim oldu: Deniz ve dereler taştı her yer göle döndü!
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Meteoroloji'nin peş peşe uyarı yayınladığı Marmara bölgesinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Kocaeli'de şehrin birçok noktası şiddetli yağmur sebebiyle su altında kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalırken, şiddetli yağmur sebebiyle deniz ve dereler taştı. Öte yandan Sakarya'da ise gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış şehrin bazı bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu. İşte iki kenti etkisi altına alan yağış sonrası son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinde aralıkla şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.
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Şehrin birçok yerinde su baskınları yaşanırken, yollar ve caddeler göle döndü.
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Deniz ve derelerin taşması neticesinde vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
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Araçlarda su içinde kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı da bir polis itti. Bazı vatandaşlar ile görevliler, caddelerde bulunan ve tıkanan rögar kapaklarını temizledi.
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