Sağanak vuracak: 26 şehirde alarm! Meteoroloji uzmanı "2 günlük yaz mevsimi geliyor!" deyip o tarihleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran gününe dair güncel hava durumu verilerini paylaştı. Meteoroloji bugün 26 şehre uyarıda bulundu. Son verilere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.