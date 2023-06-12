Sağanak vuracak: 26 şehirde alarm! Meteoroloji uzmanı "2 günlük yaz mevsimi geliyor!" deyip o tarihleri açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Haziran günü için 26 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. Söz konusu şehirlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! Hava uzmanı Kerem Ökten ise Antalya ve Burdur'da öğle saatlerinde çok kuvvetli yağış başlayacağını duyurdu. Ökten ayrıca '2 günlük yaz mevsimi gelecek' diyerek o tarihleri açıkladı. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran gününe dair güncel hava durumu verilerini paylaştı. Meteoroloji bugün 26 şehre uyarıda bulundu. Son verilere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağını aktardı.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
26 şehirde alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için sarı kodlu uyarıda bulundu.