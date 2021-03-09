Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Tüm yurtta etkili olacak saati de belli
Yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede görülen güneş yarından itibaren yerini sağanak yağışa ve kar yağışına bırakacak. İşte Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmesi...
Türkiye yeniden yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda perşembe günü tüm yurtta yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışların yarın akşam başlayacağını ve 2 gün boyunca tüm yurtta etkili olacağını duyurdu.
Prof. Dr. Şen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirtti.
Şen yağışların cumadan itibaren batıdan başlayarak ülkemizi terk edeceğini ifade etti.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.