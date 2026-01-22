Sağanak İzmir'de fena vurdu! Su yükselince canını zor kutardı
İzmir'de sağanak yağış hayatı kabusa çevirdi. Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Konak ilçesinde sağanak sırasında dere içinde olan bir kişi yükselen su seviyesi nedeniyle akıntıya kapıldı. Metrekareye 25 kilogramdan fazla yağış düştü. İşte İzmir'de son durum...
Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak ilçesinde sağanak sırasında dere içinde olan bir kişi yükselen su seviyesi nedeniyle akıntıya kapıldı.
Yaklaşık 20 metre sürüklenen kişinin duvara tutunduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, su seviyesinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı dereye vinç yardımıyla indi.Sedyeye alınan kişi hastaneye kaldırıldı.