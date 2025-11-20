Sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Balıkesir başta olmak üzere o kentlerde dikkat
Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 20 Kasım 2025 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; sıcaklıklar biraz artacak. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken Meteoroloji'den Trakya kesimi ve Balıkesir için uyarı geldi. Peki, bugün Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerimizde hava nasıl olacak? İşte il il 20 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) rüzgar beklendiğini aktardı.