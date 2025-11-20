Sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Balıkesir başta olmak üzere o kentlerde dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.