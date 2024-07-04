Sağanak, fırtına, gök gürültüsü! Meteoroloji peş peşe uyardı, İstanbul da listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara, Ege, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise batıda 2 ila 5 derece düşüş, doğuda 3 ila 5 derece artış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'ya kritik uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının bugün batı ve iç kesimlerde 2-5 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde 3-5 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.