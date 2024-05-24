Sağanak alarmı verildi! Meteoroloji'den 16 il için sarı 1 il için turuncu kod! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu ve 1 il için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece altında altında olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde 24 Mayıs Perşembe hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun doğusunda (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri) ile Adana, Mersin’in iç kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay’da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.