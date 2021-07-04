Sağanağın ardından denizin rengi değişti! Şile'ye akın edenler şaşırıp kaldı
İSTANBUL'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.
İstanbul bugün sağanak yağmura teslim oldu. Yaz ortasında gelen sağanak yağış birçok kişiyi hazırlıksız akaladı. Yasaksız ilk pazar gününde Şile'ye deniz keyfi yapmaya gidenleri ise büyük bir sürpriz karşıladı.
İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Şile'de dün etkili olan sağanak, Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.
Yağışın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Ayazma Plajı'nda denizin rengi değişti.