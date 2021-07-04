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Sağanağın ardından denizin rengi değişti! Şile'ye akın edenler şaşırıp kaldı

Sağanağın ardından denizin rengi değişti! Şile'ye akın edenler şaşırıp kaldı

İSTANBUL'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Sağanağın ardından denizin rengi değişti! Şile'ye akın edenler şaşırıp kaldı

İstanbul bugün sağanak yağmura teslim oldu. Yaz ortasında gelen sağanak yağış birçok kişiyi hazırlıksız akaladı. Yasaksız ilk pazar gününde Şile'ye deniz keyfi yapmaya gidenleri ise büyük bir sürpriz karşıladı.

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Sağanağın ardından denizin rengi değişti! Şile'ye akın edenler şaşırıp kaldı

İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

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Sağanağın ardından denizin rengi değişti! Şile'ye akın edenler şaşırıp kaldı

Şile'de dün etkili olan sağanak, Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.

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Sağanağın ardından denizin rengi değişti! Şile'ye akın edenler şaşırıp kaldı

Yağışın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Ayazma Plajı'nda denizin rengi değişti.

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