Safra kesesi taşı belirtileri safra kesesi ağrısına ne iyi gelir?
Safra kesesi problemleri, birden bire ortaya çıkan ve uzun süre geçmeyen şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, karın ve sırt ağrısı, kaşıntı şikayetleriyle kendini gösteriyor.
Safra kesesi taşı ve polipleri yaşam kalitesini düşüren ve gerekli önlemler alınmadığında hayatı tehdit eden ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Safra kesesi hastalıklarının tedavisinde ise kapalı yöntem olarak tanımlanan “Laparoskopik kolesistektomi cerrahisi” hastaya önemli konfor sağlıyor. Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Erhan Reis, safra kesesi hastalıkları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi:
Safra kesesi besinlerin sindirilmesi için önem taşıyor
Halk arasında öd kesesi olarak da bilinen safra kesesi, karaciğerin ön yüzünde yer alan ve karaciğerin salgıladığı safrayı depolayan organdır. Yemekle beraber salınan enzimler sayesinde safra kesesi kasılarak içerisindeki safrayı kanallar vasıtasıyla on iki parmak bağırsağına bırakır. Pankreas enzimleriyle de karışan safra, besinlerin sindirilmesinde ve özellikle yağda çözünen A,D, E ve K vitaminleri gibi bazı vitaminlerin sentezlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Taş ve polip görülebiliyor
En sık karşılaşılan safra kesesi hastalıkları arasında safra taşı ve polipler ( urlar). gelmektedir. Safra kesesi kanserleri nadir olmakla beraber tedavileri çok daha komplike olan hastalıklardır Bunların dışında safrayı boşaltma bozuklukları gibi fonksiyonel problemler ve paraziter hastalıklar da safra kesesi rahatsızlıkları arasında yer almaktadır.
Kadınlarda safra problemleri daha çok görülüyor
Safra kesesi taşları daha çok kadınlarda görülmektedir. Bu hastalık ağırlıklı olarak kilolu, çok doğum yapmış, 40’lı yaşları geçmiş olan kadınların hastalığı olarak bilinse de son yıllarda genç yaş grubunda ve erkeklerde de sıklıkla izlenmektedir.