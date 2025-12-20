Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı!
Saçı, makyajı ve tarzıyla olduğu kadar yüzündeki değişimle de dikkat çeken Safiye Soyman, her paylaşımıyla gündem olmayı sürdürüyor. İşte Soyman'ın güzellik sırları...
Magazin dünyasının yıllardır konuşulan isimlerinden Safiye Soyman, gerek katıldığı televizyon programları gerekse Seda Sayan'la olan yakınlığı ve Faik Öztürk'le süren ilişkisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Görünümüyle sık sık gündeme gelen Soyman, saçından makyajına, tarzından yüzündeki değişime kadar sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çekiyor.
SÖZLERİNİ GÖREN YORUM YAĞDIRDI
Açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Soyman, son olarak "Cildim kırışmasın diye geceleri hiç sağa sola dönmeden, dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum" sözleriyle adından söz ettirdi.
Bu sözlerin ardından yüzündeki değişim yeniden gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.