Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı!

Saçı, makyajı ve tarzıyla olduğu kadar yüzündeki değişimle de dikkat çeken Safiye Soyman, her paylaşımıyla gündem olmayı sürdürüyor. İşte Soyman'ın güzellik sırları...

Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! - Resim: 1

Magazin dünyasının yıllardır konuşulan isimlerinden Safiye Soyman, gerek katıldığı televizyon programları gerekse Seda Sayan'la olan yakınlığı ve Faik Öztürk'le süren ilişkisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! - Resim: 2

Görünümüyle sık sık gündeme gelen Soyman, saçından makyajına, tarzından yüzündeki değişime kadar sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çekiyor.

Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! - Resim: 3

SÖZLERİNİ GÖREN YORUM YAĞDIRDI

Açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Soyman, son olarak "Cildim kırışmasın diye geceleri hiç sağa sola dönmeden, dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum" sözleriyle adından söz ettirdi.

Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! - Resim: 4

Bu sözlerin ardından yüzündeki değişim yeniden gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. 

