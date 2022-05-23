Safiye Soyman'dan olay aldatma itirafı: Her erkek yapar bana hissettirmesin yeter

Faik Bey'den şüphelenirim

Muhabirlerin “İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey’in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey’e tepkiniz ne olurdu?” sorusuna Soyman “Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey’de görsem iş adamı kendisi, 'iş için' derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey’den şüphelenirim, kızarım.