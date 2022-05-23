Safiye Soyman'dan olay aldatma itirafı: Her erkek yapar bana hissettirmesin yeter
Geçtiğimiz akşam konseri için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen Safiye Soyman Nişantaşı City'de görüntülendi. Soyman, Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence" açıklamaların fitilini ateşleyecek açıklamlarda bulundu.
Yoğun konser maratonuna devam eden Safiye Soyman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Konserleri için kıyafet bakan Soyman, muhabirlerin Derya Tuna'nın açıklamaları hakkında sorduğu sorulara Tuna'ya katılarak olay açıklamlarda bulundu
Muhabirlerin, Derya Tuna’nın “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.”sözlerinin hatırlatılması üzerine Safiye Soyman, “Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru."
"Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor.” dedi.
Faik Bey'den şüphelenirim
Muhabirlerin “İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey’in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey’e tepkiniz ne olurdu?” sorusuna Soyman “Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey’de görsem iş adamı kendisi, 'iş için' derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey’den şüphelenirim, kızarım.