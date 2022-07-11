Safiye Soyman'dan flaş itiraf! Faik Öztürk hakkında öyle bir şey söyledi ki...
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sempatik tavırlarıyla milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakan Safiye Soyman, bu kez de Faik Öztürk hakkında yaptığı açıklama ve itiraflarla gündeme damgasını vuran isimler arasında yerini aldı. Öztürk hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşerken, duyanlar kulklarına inanamadı. Bakın Safiye Soyman, hayat arkadaşı ile ilgili neler söyledi...
Arkadaşı Seda Sayan ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yorumlar ile sık sık gündeme gelen ve konuşulan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu sefer de yaptığı şok eden itiraf ile gündeme adını yazdırdı. Hayat arkadaşı Fazik Öztürk ile ilgili anlattıkları, duyanları şaşırttı. Bakın Safiye Soyman neler söyledi...
Her dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk bayramın birinci günü Bodrum'daydı.
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Safiye Soyman, “Hem sezonun açılış sahnesi hem de bayramın birinci günü hep beraberiz. Buradan herkesin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
''Tektaşımı kendim aldım''
Kıyafetini gelinliğe benzeten muhabirlerin "Faik Bey’den yeniden bir evlenme teklifi gelir mi?" sorusuna ünlü şarkıcı: