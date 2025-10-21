BIST 10.459
Safiye Soyman, vefat eden oğlu Harun ile ilgili öyle şeyler söyledi ki... O cümlelere herkesin yüreği sızladı

Ünlü sanatçı Safiye Soyman oğlunun vefatıyla sarılmıştı. Geçtiğimiz yıl MS hastası oğlu Harun Akaröz’ü kaybeden ünlü sanatçı Safiye Soyman, yaptığı açıklamayla sevenlerini duygulandırdı. Söyledikleri karşında bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündem olan ve çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Safiye Soyman bu sefer de geçen sene vefat eden oğlu Harun ile ilgili konuştu. Söyledikleri karşısında herkes duygulandı.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetti.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa vermişti.

Safiye Soyman son olarak, Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin “Ne Hissettin” adlı programına konuk oldu. Oğlu Harun hakkında konuşan Soyman, duygu dolu anlar yaşadı.

