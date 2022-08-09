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Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar

Safiye Soyman ve Faik Öztürk ilana basıldı! Eğlenceli aşklarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü çiftinin fotoğrafları Sarıyer'de dolandırıcı ilanına basılmış şekilde görüldü.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar

23 yıldır birlikte olan ve aşklarıyla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimlerinden olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık iddiaları ile yargılanmışlardı. Ünlü çiftin fotoğrafı Sarıyer bölgesinde bir durakta dolandırıcı olarak ilan basılıp asıldığı görüldü. 

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Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer bölgesinde bir durakta asılı olan afiş görenleri hayretlere düşürürken, bir taraftan da güldürmeyi başardı. 

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Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'la birlikte eğleniyor. Tatilin keyifli anlarını paylaşan Soyman, uzun süredir bu şekilde bir şok yaşamadığını belirtti.

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Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar

Durakta asılı olan afişte fotoğrafı bulunan Soyman'ın açıklama kısmında ise "Acil durum! Dolandırıcı ve yandaşından uzak durun" ifadeleri yer alıyor. 

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