Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk ilana basıldı! Eğlenceli aşklarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü çiftinin fotoğrafları Sarıyer'de dolandırıcı ilanına basılmış şekilde görüldü.
23 yıldır birlikte olan ve aşklarıyla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimlerinden olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık iddiaları ile yargılanmışlardı. Ünlü çiftin fotoğrafı Sarıyer bölgesinde bir durakta dolandırıcı olarak ilan basılıp asıldığı görüldü.
Geçtiğimiz günlerde Sarıyer bölgesinde bir durakta asılı olan afiş görenleri hayretlere düşürürken, bir taraftan da güldürmeyi başardı.
Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'la birlikte eğleniyor. Tatilin keyifli anlarını paylaşan Soyman, uzun süredir bu şekilde bir şok yaşamadığını belirtti.
Durakta asılı olan afişte fotoğrafı bulunan Soyman'ın açıklama kısmında ise "Acil durum! Dolandırıcı ve yandaşından uzak durun" ifadeleri yer alıyor.