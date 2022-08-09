Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü şok eden olay! İlan bastırıp dolandırıcı olarak tanıttılar

23 yıldır birlikte olan ve aşklarıyla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimlerinden olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık iddiaları ile yargılanmışlardı. Ünlü çiftin fotoğrafı Sarıyer bölgesinde bir durakta dolandırıcı olarak ilan basılıp asıldığı görüldü.