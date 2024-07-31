Safiye Soyman oğlu Harun'un ardından konuştu “1 aydır yüreğim ağzımdaydı..."
MS hastası oğlu Harun'u kaybeden ünlü sanatçı Safiye Soyman, yaşadığı acıyı Günaydın'a anlattı. "Oğlumun MS hastalığı lise döneminde başladı. Son 10 senedir de yatağa mahkumdu. Gözlerimizle iletişim kuruyorduk." diyen Soyman son bir aydır içinde kötü bir his olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde evlat acısı ile sarsılan ve oğlu Harun Akaröz'ü toprağa veren ünlü sanatçı Safiye Soyman yaşadığı tarifsiz acıyı Günaydın ile paylaştı...
"Oğlum 25 senedir hastalıkla mücadele ediyordu. Lise döneminde başladı hastalığı. Buna rağmen bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan iki üniversite bitirdi. Hastalığıyla ilgili düzenlenen raporu saklayarak, vatani görevini yaptı." diyen Soyman şunları söyledi:
-Son 10 senedir de maalesef yatağa mahkum olmuştu. Ve bu süreçte de konuşamamaya başladı. Ben onunla gözleriyle iletişim kuruyordum.
-Ona bebek gibi bakıyordum. Yanında sürekli oğlumun bakımıyla ilgilenen Bekir abisi de vardı. Harun'u hiç yalnız bırakmıyorduk. Ben her sabah oğlumun hastalığıyla ilgili bir mucize olacakmış gibi umutla bekliyordum. Ve yıllarca umudumu kaybetmemeye çalıştım.