Safiye Soyman oğlu Harun'un ardından konuştu “1 aydır yüreğim ağzımdaydı..."

-Ona bebek gibi bakıyordum. Yanında sürekli oğlumun bakımıyla ilgilenen Bekir abisi de vardı. Harun'u hiç yalnız bırakmıyorduk. Ben her sabah oğlumun hastalığıyla ilgili bir mucize olacakmış gibi umutla bekliyordum. Ve yıllarca umudumu kaybetmemeye çalıştım.