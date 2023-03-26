Safiye Soyman ile Faik Öztürk siyasete atıldı! Faik Öztürk İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
Ekranların 'Safiye ile Faik'i 14 Mayıs seçimleri için siyasete girdi. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, memleketi Elazığ'dan İYİ Parti Milletvekili adaylığı için başvuru yaptı. Safiye Soyman ve Faik Öztürk, seçim çalışmalarını da başlattı.
14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için son düzlüğe girilirken, milletvekili aday adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. Her isim başvuru yaptığı partinin aday listesine girip giremeyeceğini merak ederken partilerin genel merkezi kulis kaynıyor. Safiye Soyman ve Faik Öztürk de aday listelerinin açıklanmasını dört gözle bekleyen isimler...
Son günlerin en ilginç kulis haberi İYİ Parti'den geldi. Safiye Soyman'la ekranlarda boy gösteren hayat arkadaşı Faik Öztürk, İYİ Parti'den milletvekili adaylığı için müracaat yaptı.
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün, İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı'na adaylık başvurusu yapıp aidatlarını da ödediği belirtildi.
Memleketi olan Elazığ'dan İYİ Parti aday adayı olan Faik Öztürk'le birlikte Safiye Soman da Elazğ'a karargah kurdu.