Safiye Soyman ile Faik Öztürk siyasete atıldı! Faik Öztürk İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için son düzlüğe girilirken, milletvekili aday adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. Her isim başvuru yaptığı partinin aday listesine girip giremeyeceğini merak ederken partilerin genel merkezi kulis kaynıyor. Safiye Soyman ve Faik Öztürk de aday listelerinin açıklanmasını dört gözle bekleyen isimler...