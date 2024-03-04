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Safiport limanında patlama! Alevler büyük paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Safiport limanında patlama! Alevler büyük paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Safiport'un İzaydaş'a kiraladığı tankta patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği alandaki yangın kontrol altına alındı.

Safiport limanında patlama! Alevler büyük paniğe neden oldu

Olay, Derince ilçesinde bulunan Safi Port limanı içindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan ve İzaydaş'a kiralandığı öğrenilen geri dönüşüm tankında meydana gelen sıkışma sebebiyle patlama meydana geldi.

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Safiport limanında patlama! Alevler büyük paniğe neden oldu

Patlamayla çıkan yangını gören çalışanlar korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.

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Safiport limanında patlama! Alevler büyük paniğe neden oldu

Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

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Safiport limanında patlama! Alevler büyük paniğe neden oldu
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