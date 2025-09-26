Şafak Sezer'in son hali görenleri şok etti! Verdiği kilolarla iğne ipliğe döndü
Şafak Sezer, projeleriyle yıllarca çok konuşuluyor. Sezer bu sefer verdiği kilolarla dündeme geldi. Onun o halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Şafak Sezer nasıl iğne ipliğe dönmüş...
Dizi-film sektörünün tanınan isimlerinden Şafak Sezer, özellikle komedi dünyasının en çok konuşulan oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ünlü oyuncu, verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü.
Kutsal Damacana serisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Sezer, Maskeli Beşler, Hababam Sınıfı Merhaba ve televizyon ekranlarında fırtına gibi esen Alemin Kıralı dizisiyle hafızalarımıza kazındı.
Şimdi ise yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakında vizyona girecek olan Ketenpere adlı film için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, “Ocak ayında izleyicimizle buluşacağız” diyerek müjdeyi verdi.
Kariyerindeki yoğun tempoya rağmen özel hayatında da oldukça mutlu olan Sezer, eşi Esra Sezer ile 25. evlilik yıldönümünü Etiler’de bir mekanda kutladı.