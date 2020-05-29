Şafak Sezer'in isyanlarına Büşra Pekin cevabını verdi Kutsal Damacana tartışması
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Büşra Pekin'e Şafak Sezer'in Kutsal Damacana sitemi soruldu. Pekin, açıklamasını yaptı.
Büşra Pekin Nişantaşı’ndaki doktorunu ziyaret etmenin ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Karantina sürecinde dahi kilo verdiği gözlemlenen Pekin, gazetecilerin, ''Nasıl hissediyorsunuz?'' sorusu üzerine nasıl fit kaldığının da cevabını verdi.
''Sağlıklı hissediyorum, evde spora devam ediyorum'' diyen Büşra Pekin, evde olmaktan mutsuz olmadığını ise şu sözlerle ifade etti:
''Evde vakit geçirmeyi seven, kendime zaman ayırmayı seven biriydim. Benim için çok güzel oldu. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirdim. Video çekiyorum, çokta seviliyor.''
Eski sevgilisi Ersay Üner’le barıştığı iddialarına dair de konuşan Pekin, ''Biz Ersay’la zaten görüşeceğimizi, iş arkadaşlığımızın devam edeceğini söylemiştik. Bu haberlerin çıkması çok normal'' dedi.