Şafak Sezer'in isyanlarına Büşra Pekin cevabını verdi Kutsal Damacana tartışması

Büşra Pekin Nişantaşı’ndaki doktorunu ziyaret etmenin ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Karantina sürecinde dahi kilo verdiği gözlemlenen Pekin, gazetecilerin, ''Nasıl hissediyorsunuz?'' sorusu üzerine nasıl fit kaldığının da cevabını verdi.