Şafak Sezer galaya kızıyla damga vurdu! Yok böyle benzerlik
Şafak Sezer, geçtiğimiz akşam düzenlenen bir tiyatro oyununun galasına 23 yaşındaki kızı Sudem ile birlikte katıldı. Geceye damga vuran isimler arasında yer alan baba-kız, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Samimi ve enerjik halleriyle dikkat çeken ikilinin mutluluğu kameralara yansıdı.
Şafak Sezer, önceki akşam gerçekleştirilen bir tiyatro oyununun gala gecesine 23 yaşındaki kızı Sudem ile birlikte katıldı. Gecenin öne çıkan isimleri arasında yer alan baba-kız, davetlilerden büyük ilgi gördü. Neşeli ve içten tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin keyifli anları objektiflere yansıdı. Benzerlikleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında...
Sade ama şık bir kombin tercih eden Sudem, davetlilerden tam not alırken, duruşu ve özgüveniyle de adından söz ettirdi.
BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Gala gecesinden karelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Sudem’in babasına olan benzerliği kısa sürede gündem haline geldi.
Takipçiler, özellikle yüz hatları ve gülüşünün Şafak Sezer ile neredeyse birebir aynı olduğunu belirtetek “Babasının aynısı”, “Adeta gençliği gibi” ve “Kopyası” şeklinde çok sayıda yorum yaptı.