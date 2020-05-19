Şafak Sezer eski rol arkadaşları Ersin Korkut ve Büşra Pekin'e ateş püskürdü!
Oyuncu Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram canlı yayınınında samimi açıklamalarda bulundu. Sezer, başrol oynadığı 'Kutsal Damacana' filmindeki rol arkadaşları Ersin Korkut ve Büşra Pekin'e ateş püskürdü!
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç'ın canlı yayınına konuk oldu. Yaklaşık 1 saat süren sohbetlerinde kahkahalar eksik olmazken, başrolünde oynadığı filmler hakkında konuşuldu ve önemli bir itirafta bulundu. 49 yaşındaki komedyen Kutsal Damacan'da oynayan Ersin Korkut ve Büşra Pekin'e ise ateş püskürdü.
Ünlü komedyen sert sözlerle yüklendiği ikili için şu ifadelere yer verdi: "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!"
"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."
"Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."