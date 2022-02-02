Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm anı yeni görüntülerine Ece Erken isyanı: Seccad Yeşil'i Serkan Dakman'ı yayınlayın

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gittiği gece olay yerinden yeni güvenlik kamerası kayıtlarının bazı basın organları tarafından yayınlanmasına isyan etti. İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm ve saldırganların adım adım kaçış anının kaydedildiği görüntülerin yayınlanmasına tepki gösteren Ece Erken "Kızlarını, beni hiç düşünmediniz mi. Biz bu görüntülerle ömür boyu nasıl yaşayacağız" ifadelerini kullandı.