Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm anı yeni görüntülerine Ece Erken isyanı: Seccad Yeşil'i Serkan Dakman'ı yayınlayın
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde öldürülme anının yeni görüntüleri ortaya çıktı, ünlü avukatın ölüm anı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Görüntülerin bazı basın organlarınca yayınlanmasına Ece Erken isyan etti.
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gittiği gece olay yerinden yeni güvenlik kamerası kayıtlarının bazı basın organları tarafından yayınlanmasına isyan etti. İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm ve saldırganların adım adım kaçış anının kaydedildiği görüntülerin yayınlanmasına tepki gösteren Ece Erken "Kızlarını, beni hiç düşünmediniz mi. Biz bu görüntülerle ömür boyu nasıl yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ait yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde saldırganların kaçma anları yer aldı.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de bir mekanda silahlı saldırıya uğradı. Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın yeğeni olduğu belirtilen Kadir Yasak'ın tetiği çektiği gece beraberinde bulunan Ali Yasak, Uğur Can Bilge tutuklandı, sürek avı başlatılan Seccad Yeşil ile Serkan Dakman henüz yakalanmadı. Geçtiğimiz günlerde memleketi Rize'de toprağa verilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anının tüm çıplaklığıyla gözler önüne erildiği yeni görüntüler yayınlanınca, eşi Ece Erken isyan etti.
Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.