Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım Cenazede Ece erken ile yan yanaydı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadere çocuklarının babasının cenazesinin ardından ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü avukatın evli oldukları dönemde Ece Erken ile aldattığı Benan Kocadereli cenazede Ece Erken ile yan yana olmasıyla dikkat çekti.
Ünlü avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcoğlu İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilerek toprağa verildi. Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Cenazede ünlü avukatın eski eşi Benan Kocadereli de yer aldı. Ece Erken ve Benan Kocadereli'nin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girdiği fotoğraf sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Vefat eden avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun, evli oldukları dönemde kendisini Ece erken ile aldattığı Benan Kocadereli, kişisel Instagram hesabından eski eşi için ilk kez açıklama yaptı.
İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Benan Kocadereli eski eşinin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesine katıldı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kaldıktan sonra, ünlü avukatın ece Erken ile yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ece Erken'in "Kocamın katilleri bulun" paylaşımından sonra Benan Kocadereli'den ilk paylaşım
Ece Erken'in "Kocamın katilleri bulun yalvarıyorum" ifadeleriyle yaptığı paylaşımların ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi. Çocuklarının babasına son vazifesini yaptıklarını söyleyen Kocadereli, kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti.