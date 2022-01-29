Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım Cenazede Ece erken ile yan yanaydı

Ünlü avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcoğlu İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilerek toprağa verildi. Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Cenazede ünlü avukatın eski eşi Benan Kocadereli de yer aldı. Ece Erken ve Benan Kocadereli'nin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girdiği fotoğraf sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Vefat eden avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun, evli oldukları dönemde kendisini Ece erken ile aldattığı Benan Kocadereli, kişisel Instagram hesabından eski eşi için ilk kez açıklama yaptı.