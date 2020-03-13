Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken açıklamaları

Günlerdir konuşulan bu konu üzerine Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bu sabah katıldığı Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'da Ece Erken'i savundu ve araçların zarar görmesini bir anlık çocukça sinirlenip yaptığını belirterek bütün suçu üstüne aldığını ifade etti.