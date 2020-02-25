Şafak Mahmutyazıcıoğlu bakın kim Ece Erken'le yasak aşkı ifşa oldu itiraf etti
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken'in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ece Erken, sevgilisinin evli ve çocuklu Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu olduğunu itiraf etti.
Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı. Söylemezsem Olmaz programında ünlülerin hayatlarına çeşitli yorumlar yapan Ece Erken'in yasak aşk yaşadığı iddia edildi.
Erken'in yasak aşk damgası sosyal medyaya da damga vurdu. Yalnızca magazin kulislerinde değil sosyal medyada bunu konuşmaya başladı. Haber ilk olarak ''Ece Erken ve boşanmış sevgilisi'' olarak yayılsa da ardından gelen iddia ortalığı karıştırdı.
Fotoğraf ele verdi: Budapeşte'de çekilmiş bir fotoğraf sayesinde ortaya çıkan aşkın detayları herkesi şoke etti. Ece Erken, yaklaşık 1 yıldır Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşıyor.
Evli, çocuklu: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hala resmi nikahlı olduğu ve iki çocuk babası olduğunun öğrenilmesi oldu. İddialara göre, Mahmutyazıcıoğlu, hala nikahlı eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrılmadı.