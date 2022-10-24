Şafak Mahmutyacıoğlu ile ilgili yorum Ece Erken'i çılgına çevirdi
Ünlü sunucu Ece Erken, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili sosyal medyadan gelen bir mesaja ateş püskürdü. Takipçisinden gelen "Giden gidene, hayat devam ediyor" mesajına tepki gösteren bir Ece Erken "Baydınız be" şeklinde cevap verdi.
Ünlü sunucu Ece Erken, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetti. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmesi ile zor günler geçiriyor.
"Gerçekten yeter, baydınız be"
Erken, son paylaşımına bir takipçisinin "Giden gidene, hayat devam ediyor" yorumuna şu şekilde cevap verdi:
"Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!"
Oğlu ile tatil pozuna gelen yoruma da sert tepki göstermişti
Geçtiğimiz aylarda oğluyla tatil yapan ünlü isim, havuz başında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmıştı.