Sadettin Teksoy'un son halini görenler inanamıyor! Ekranların vazgeçilmez yüzüydü şimdi ise...

Teksoy, "Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalarda yer edinmişti. Ana haber bülteninde kendisine kısa bir yer bulan Teksoy, magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu. Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.