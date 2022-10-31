Sadettin Teksoy'un son halini görenler inanamıyor! Ekranların vazgeçilmez yüzüydü şimdi ise...
Yer altındaki gizli geçidi görüntülemeye giden ve oradan günlerce yayın yapan Sadettin Teksoy, programı ile reyting rekorları kırıyordu. 90'lı yıllarda 'Teksoy Görevde' adlı programıyla milyonları ekran başına kitleyen Sadettin Teksoy'un son halini görenler çok şaşırıyor. 29 Ekim'de sosyal medyadan paylaşım yapan Teksoy'un son hali gündeme geldi.
Sadettin Teksoy'un yıldızı Ufuk Güldemir tarafından parlatılmıştı. 90'lı yıllarda 'Teksoy Görevde' programıyla rakiplerine fark atmıştı. Program o yıllarda reyting rekortmeniydi.
"Teksoy Görevde" ile programı ile yayınlandığı dönemde rakiplerine fark atmıştı. Yer altındaki gizli geçidi görüntülemeye giden ve oradan günlerce yayın yapıyordu.
Teksoy, "Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalarda yer edinmişti. Ana haber bülteninde kendisine kısa bir yer bulan Teksoy, magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu. Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.
Teksoy, 90'ların sonunda ekran önünden çekilmişti. Sade bir yaşam süren Teksoy, 29 Ekim paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de takipçilerini şaşırttı. Teksoy için "Hala çok gençsiniz, nasıl böyle kalmayı başardınız?" gibi yorumlar yapıldı.