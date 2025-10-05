Sadettin Saran'ın, kendinden 31 yaş küçük o oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı!
Daha önce birçok ünlü isimle anılan Fenerbahçe'nin 61 yaşındaki yeni başkanı Sadettin Saran'ın bu sefer de 30 yaşındaki o oyuncu isimle samimi poz verdi. O fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Daha önce birçok ünlü isimle anılan Saran’ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı iddia edildi.
KOMŞULAR GÖRDÜ
İkilinin birlikte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıkarken, Tanrıverdi’nin zaman zaman Saran’ın yaşadığı eve gittiği ve bu durumun çevrede dikkat çektiği öne sürüldü.