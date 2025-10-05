BIST 10.859
Sadettin Saran'ın, kendinden 31 yaş küçük o oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın, kendinden 31 yaş küçük olan o kadın oyuncuyla samimi fotoğrafı ortaya çıktı. O pozlar kısa zaman içinde sosyal medyada yayıldı. Bakın Saran'ın yanındaki genç oyuncu kim...

Sadettin Saran'ın, kendinden 31 yaş küçük o oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! - Resim: 1

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla çok çok konuşuluyor. Son zamanlarda ilişkilerinin sıkça gündeme geldiği başkan Saran'ın, şimdi de kendinden 31 yaş küçük olan o oyuncu kadınla samimi pozları ortaya çıktı. O fotoğraf herkesi şoka uğrattı. Bakın yanındaki kadın kim çıktı...

Sadettin Saran'ın, kendinden 31 yaş küçük o oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! - Resim: 2

Daha önce birçok ünlü isimle anılan Fenerbahçe'nin 61 yaşındaki yeni başkanı Sadettin Saran'ın bu sefer de 30 yaşındaki o oyuncu isimle samimi poz verdi. O fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 

Sadettin Saran'ın, kendinden 31 yaş küçük o oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! - Resim: 3

Daha önce birçok ünlü isimle anılan Saran’ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı iddia edildi.

Sadettin Saran'ın, kendinden 31 yaş küçük o oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! - Resim: 4

KOMŞULAR GÖRDÜ

İkilinin birlikte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıkarken, Tanrıverdi’nin zaman zaman Saran’ın yaşadığı eve gittiği ve bu durumun çevrede dikkat çektiği öne sürüldü.

