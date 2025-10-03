Sadettin Saran'ın ilk transferi forvet hattına!

Yeni başkan Sadettin Saran'ın ilk transfer bölgesi de belli oldu. Göreve gelir gelmez Samandıra'da toplantı yapan ve hem teknik heyet hem de futbolculara güvence veren Sadettin Saran'ın transfer çalışmalarına start verdiği öğrenildi. Yeni yönetim, özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluk problemleri nedeniyle devre arasında golcü takviyesi yapma kararı aldı.