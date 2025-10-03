Sadettin Saran'ın ilk transferi forvet hattına!
Fenerbahçe’de hem lig hem de Avrupa maçlarının başlamasıyla kadrodaki eksikler netleşirken, yönetim devre arasında özellikle forvet hattına takviye yapma kararı aldı. Başkan Sadettin Saran’ın göreve gelir gelmez Samandıra’da teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptığı, ardından Futbol Direktörü Devin Özek ile transfer stratejisini belirlediği öğrenildi
Fenerbahçe'de hem lig hem de Avrupa maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte takımdaki eksikler de ortaya çıkmaya başladı.
OCAK TRANSFER DÖNEMİNDE MÜDAHALE YAPILACAK
Fenerbahçe yönetiminin eksik bölgelere ocak ayında müdahale yapması bekleniyor.
Yeni başkan Sadettin Saran'ın ilk transfer bölgesi de belli oldu. Göreve gelir gelmez Samandıra'da toplantı yapan ve hem teknik heyet hem de futbolculara güvence veren Sadettin Saran'ın transfer çalışmalarına start verdiği öğrenildi. Yeni yönetim, özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluk problemleri nedeniyle devre arasında golcü takviyesi yapma kararı aldı.
Takvim'in haberine göre, Başkan Sadettin Saran, Futbol Direktörü Devin Özek ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek transfer stratejisini masaya yatırdı. Görüşmelerde Saran'ın, Suudi Arabistan liginde forma giyen oyunculara sıcak bakmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi.