Sadettin Saran ve Emina Jahovic barışmasının sır perdesi ortaya çıktı
Evlilik iddiaları ortaya atılırken bir anda ayrılan, kısa bir süre önce de barıştıkları ortaya çıkan Emina Jahovic ve Sadettin Saran ikilisi, bakın hangi şartlar altında barışmış.
Sadettin Saran'ın, ailesiyle tanıştırdığı Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic hakkında ülkesinde yayılan bir haber, bugün de Türkiye'nin gündemine oturdu. İnişli çıkışlı ilişkilerinin ardından ayrılığa fazla dayanamayan ikiliden Jahovic'in, Saran ile barışması için tek şartının olduğu söylendi.
Sırbistan’daki Kurir gazetesinin iddiasına göre Emina Jahovic, kendisinden 18 yaş büyük Saran’ın barışma teklifini çocuklarıyla yeniden bir araya gelmemesi şartıyla kabul etti.
Şiddet gördüğü ve hamile olduğu yazılmıştı: Ayrıca Sırbistan basını geçtiğimiz günlerde Saran’ın Emina Jahovic’e şiddet uyguladığını ve Jahovic’in Saran’dan hamile olduğunu yazmıştı.
Mustafa'dan destek gelmişti: Öte yandan Emina'nın eski eşi Mustafa Sandal da, önceki gün "Emina benden yaşça küçük. Eğer Emina evlenmek isterse ben ona her zaman destek olurum." demişti.