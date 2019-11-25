Sadettin Saran Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli bombasını patlattı
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile birlikteliğini bitiren Sadettin Saran'ın, Defne Samyeli ile ilgilendiği iddiası bir anda gündeme oturdu.
Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının yorumcusu Eylem İpek Şafak, Defne Samyeli ve iş insanı Sadettin Saran hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Şafak, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'nin, Saadettin Saran'ın radarına girdiğini iddia etti.
Ayrıca Saran'ın, Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi. Bu haberin ardından ikiliden bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Emina Jahovic'ten ayrılmıştı: Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde ailesiyle tanıştırdığı Emina Jahovic ile ilişkisini sonlandırmış ve adı birçok ünlü isimle birlikte anılmıştı.
1,5 yıllık ilişkileri bitmişti: Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ise, 1,5 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı.