Sadece tek bir isteği var! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama geldi: Bilmiyordum vallahi
Kansere yakalanan ve tedavi sürecinde olan Billur Kalkavan sevenlerinden bir istekte bulundu.
Pek çok dizi ve filmde rol alan 59 yaşındaki Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandı.
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Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu, saçlarını kazıttı.
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Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Alkan "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
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