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Sadece tek bir isteği var! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama geldi: Bilmiyordum vallahi

Sadece tek bir isteği var! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama geldi: Bilmiyordum vallahi

Kansere yakalanan ve tedavi sürecinde olan Billur Kalkavan sevenlerinden bir istekte bulundu.

Sadece tek bir isteği var! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama geldi: Bilmiyordum vallahi

Pek çok dizi ve filmde rol alan 59 yaşındaki Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandı.

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Sadece tek bir isteği var! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama geldi: Bilmiyordum vallahi

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu, saçlarını kazıttı.

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Sadece tek bir isteği var! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama geldi: Bilmiyordum vallahi

Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Sadece tek bir isteği var! Kansere yakalanan Billur Kalkavan'dan ilk açıklama geldi: Bilmiyordum vallahi

Alkan "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

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