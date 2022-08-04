Sadece kilo verdirmeye yaramıyor Maydanoz suyunun faydaları saymakla bitmiyor

Halk arasında genellikle kilo vermeye yardımcı olduğu için maydanoz suyunun aslında bilinmeyen bir çok faydası bulunuyor. İşte göz sağlığından ve kemik sağlığına, Cilde olan faydalarından idrar yolları ve böbrek hastalıklarına iyi gelen maydanoz suyu ile ilgili tüm detaylar...