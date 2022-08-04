Sadece kilo verdirmeye yaramıyor Maydanoz suyunun faydaları saymakla bitmiyor
Hemen hemen her yemekte kullandığımız maydanozun suyunu sıkıp içmenin tahmin bile edemeyeceğiniz kadar çok faydası bulunuyor.
Halk arasında genellikle kilo vermeye yardımcı olduğu için maydanoz suyunun aslında bilinmeyen bir çok faydası bulunuyor. İşte göz sağlığından ve kemik sağlığına, Cilde olan faydalarından idrar yolları ve böbrek hastalıklarına iyi gelen maydanoz suyu ile ilgili tüm detaylar...
Hastalıklara karşı koruma
C, K,B ve A vitaminleri açısından zengin olması sebebiyle bağışıklık sistemini korumaya ve güçlendirmeye yardımcı olan maydanoz suyu, vücuda girmeye çalışan bakteri ve virüslere karşı koruma sağlayarak hastalıkların görülmesini engeller.
Göz sağlığı
A vitamini içermesinden dolayı göz sağlığının korunmasına yardımcı olarak ratinanın kendisini korumasına yardımcı olur.
Kilo vermeye yardımcı
En bilindik özelliklerinden birisi kilo vermeye yardımcı olan maydanoz suyu, düzenli olarak tüketildiği zaman yağ yakmayı hızlandıracağından kısa sürede kilo vermeyi sağlar.