Sadece kafatasıyla bu hale geldi işte tam 7500 yıllık Anadolu kadını
Bilim insanları, 1996 yılında İspanya'da keşfedilen 7500 yıllık kafatasının üzerinde aylarca yaptığı çalışmalar sonucu, kemik parçasını Neolitik dönemde yaşamış bir kadına dönüştürdü.
Bilim dünyası her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Son olarak Cebelitarık'ta gerçekleştirilen bir çalışma, bilimin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. 1996 yılında bulunan bir kafatası yeniden modellenerek, 7500 yıl önce yaşamış bir kadının yüzünü ortaya çıkardı.
Yeniden modelleme ile altı aylık bir çalışmanın sonunda meydana gelen kadına ‘Calpeia’ ismi verildi. Yüz modeli çıkarılan Calpeia'nın öldüğünde 30-40 yaş aralığında olduğu düşünülüyor.
Calpeia'nın yüz modelinin çıkarılması için DNA'sının bir kısmından alınan bir parça analiz edildi. Yapılan analizin ardından 3 boyutlu bir modelleme işlemi yapılarak Calpeia'nın yüz modeli ortaya çıkarıldı.
'Bölgenin yerlisi olabilir' deniyor: Kafatası üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, Calpeia'nın Cebelitarık bölgesine Anadolu'dan gelmiş olabileceğini ya da Cebelitarık bölgesinin yerlisi olduğunu düşünüyor.