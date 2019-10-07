Sadece kadınlara özel otel açıldı! Erkeklerin konaklaması yasak
İSPANYA 'da açılan bir otel gören herkesi hayrete düşürdü. Sadece kadınlara özel tasarlanan otelde erkeklerin konaklaması yasak.
İspanya’da Mallorca adasının Porto Cristo kasabasında kadınlara özel “Som Dona Hotel” İspanya’da türünün ilk örneği. Som Dona Hotel, yalnızca 14 yaş üstü kadınlara hizmet veriyor.
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Otel erkek müşterilerin yanı sıra erkek misafirleri de kabul etmiyor. Erkek kabul edilmemesinin tek istisnası çalışanlar. İspanya’nın cinsiyet ayrımcılığı konusundaki yasalarına göre otel, erkek çalışan bulundurmak zorunda.
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Bu yasaya rağmen Som Dona, olabildiğince kadın çalışan almaya çalışıyor.
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Som Dona Hotel’in Genel Müdürü Joan Enric Capella, kadınların yalnızca kendilerine ait bu oteli merak ettiklerini söylüyor.
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