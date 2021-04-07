Sadece Diyarbakır'da yapılıyor Avrupa'dan sipariş yağıyor! Yapımı 1 gün sürüyor

Kuyumculuk mesleğinde teknoloji kullanılmadan üretilen el sanatlarından biri olarak gösterilen, külçe ile hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan takı seti, gerdanlık ve bilezikten oluşan Diyarbakır hasırı' dünyada birçok ülkeye de gönderiliyor.