Sadece Diyarbakır'da yapılıyor Avrupa'dan sipariş yağıyor! Yapımı 1 gün sürüyor
DİYARBAKIR'da ustalar tarafından yapılan hasırlara Avrupa ülkelerinden sipariş yağıyor.
Diyarbakır’da, binlerce yıllık geçmişi olan ve geleneksel olarak kullanılan Diyarbakır 'Hasır' bileziğinin üretimi sürdürülmeye çalışılıyor.
Kuyumculuk mesleğinde teknoloji kullanılmadan üretilen el sanatlarından biri olarak gösterilen, külçe ile hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan takı seti, gerdanlık ve bilezikten oluşan Diyarbakır hasırı' dünyada birçok ülkeye de gönderiliyor.
Kent genelinde birkaç atölyede hasır üretimi yapan ustalar, üretimin devamı için yetiştirecek usta bulamadıklarını belirtirken, hasır bileziğin ömrünün diğer altın takı türlerine göre 40 yıl daha fazla olduğu belirtiliyor.
Diyarbakır’da 30 yıla aşkındır kuyumculuk yapan Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır hasırının çok eski tarihlere dayandığını söyledi.