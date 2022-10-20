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Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor

ELAZIĞ'da bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor.

Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor

Elazığ’da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı. 

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Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor

Aldığı otomobili kilometre yazmasın diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı.

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Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor

22 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor.

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Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor

"Her sabah temizliğini yapıyoruz"

Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, ''Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız'' dedi.

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