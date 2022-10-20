Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor

"Her sabah temizliğini yapıyoruz"

Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, ''Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız'' dedi.