Sadece bakım için dışarı çıktı Elazığ'da 2000 model Şahin'i toz kapar diye ödü kopuyor
ELAZIĞ'da bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor.
Elazığ’da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı.
Aldığı otomobili kilometre yazmasın diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı.
22 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor.
"Her sabah temizliğini yapıyoruz"
Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, ''Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız'' dedi.