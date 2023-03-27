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Sadece asker ve yaşlılar alıyordu! Depremden sonra ilgi arttı şimdi herkes onu almak için yarışıyor

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Sadece asker ve yaşlılar alıyordu! Depremden sonra ilgi arttı şimdi herkes onu almak için yarışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar şarjı uzun süre dayandığı için unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara yöneldi. Vatandaşlar, telefon bayilerindeki tuşlu telefonlara yoğun ilgi gösteriyor.

Sadece asker ve yaşlılar alıyordu! Depremden sonra ilgi arttı şimdi herkes onu almak için yarışıyor

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar şarjları kısa sürede biten akıllı cep telefonlarından tuşlu cep telefonlarına yöneldi. 

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Sadece asker ve yaşlılar alıyordu! Depremden sonra ilgi arttı şimdi herkes onu almak için yarışıyor

Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale'de de telefon bayilerinin yolunu tutuyor. 

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Sadece asker ve yaşlılar alıyordu! Depremden sonra ilgi arttı şimdi herkes onu almak için yarışıyor

Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı. Artan ilgi sonrasında cep telefonu bayilerinde yeniden tuşlu telefonlar vitrinlere çıkartıldı. 

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Sadece asker ve yaşlılar alıyordu! Depremden sonra ilgi arttı şimdi herkes onu almak için yarışıyor
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