Sadece asker ve yaşlılar alıyordu! Depremden sonra ilgi arttı şimdi herkes onu almak için yarışıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar şarjı uzun süre dayandığı için unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara yöneldi. Vatandaşlar, telefon bayilerindeki tuşlu telefonlara yoğun ilgi gösteriyor.
6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar şarjları kısa sürede biten akıllı cep telefonlarından tuşlu cep telefonlarına yöneldi.
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Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale'de de telefon bayilerinin yolunu tutuyor.
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Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı. Artan ilgi sonrasında cep telefonu bayilerinde yeniden tuşlu telefonlar vitrinlere çıkartıldı.
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