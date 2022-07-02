Sadece arkadaş değillermiş! Umut Evirgen beklenen romantik paylaşımı yaptı, Serenay Sarıkaya'ya ilanı aşk etti
Adı en son Cem Yılmaz'la anılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın 30. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile kutdı ve aşkını ilan etti.
En son internet dizisi Fi'de rol alan uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile biten aşkından sonra gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı.
İki yıl önce 49 yaşındaki oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini bitiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı uzun bir süredir Umut Evirgen'le anılıyordu.
İkili ilişki iddialarını ve çıkan aşk dedikodularını 'arkadaşız' diyerek yalanladılar. “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinen oyuncu, 32 yaşındaki ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülendi.
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den geldi. Kasım 2021'de Evirgen, “Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulundu.