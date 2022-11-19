Sadece 50 kişide görülen hastalık! Kurt Adam hayat hikayesini anlattı: "İnsanlar üzerime taş atardı, hayalim Youtuber olmak"
Hindistan'da yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, Werewolf Sendromu olarak bilinen ve tedavisi olmayan nadir bir hastalıkla yaşamını sürdürüyor. Patidar, küçüklüğünden beri taşlandığını, hayatı boyunca aşağılandığını anlattı.
Hindistan'da, vücudunun kıllarla kaplanmasına yol açan Werewolf Sendromu olarak bilinen nadir bir hastalıkla doğan 17 yaşındaki Lalit Patidar, yaşadıklarını medyayla paylaştı.
Hipertrikoz yani bizim bildiğimiz adıyla 'KURT ADAM SENDROMU' nedeni ile tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar şu anda lise son sınıfta.
Çiftçi bir ailenin çocuğu olan genç adam görünüşü nedeni ile şimdiye kadar birçok kez zorbalığa uğradı. Ancak özel durumu onu hayata küstürmedi.
Yaşadığı her şeye rağmen hayata pozitif baktığını belirten Lalit, yeni hedefinin başarılı bir Youtuber olmak olduğunu belirtti ve hayallerini insanlarla paylaştı.
Çifti bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Latit, 6-7 yaşlarına gelene kadar durumunun farklı olduğunu anlayamadığını belirterek hikayesini şöyle anlattı;
"Ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama ben 6-7 yaşıma gelene kadar sorunu fark etmemiştim. Tanıdığım herkesten farklı olarak, vücudumun her yerinde tüylerin uzadığını ilk kez o zaman fark ettim.