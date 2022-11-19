Sadece 50 kişide görülen hastalık! Kurt Adam hayat hikayesini anlattı: "İnsanlar üzerime taş atardı, hayalim Youtuber olmak"

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan genç adam görünüşü nedeni ile şimdiye kadar birçok kez zorbalığa uğradı. Ancak özel durumu onu hayata küstürmedi.

Yaşadığı her şeye rağmen hayata pozitif baktığını belirten Lalit, yeni hedefinin başarılı bir Youtuber olmak olduğunu belirtti ve hayallerini insanlarla paylaştı.