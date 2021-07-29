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'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı

'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı

ANKARA'da bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar’ın (17) şüpheli ölümüne ilişkin ortaya çıkan detaylar şok etti.

'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kızılcahamam'da iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturmasında 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı

İddianamede yer alan tespitlerde, sanıkların Gamze Açar'ı zorla otel odasında tutarak birçok kez cinsel saldırıda bulundukları değerlendirmesi yapıldı.

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'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı

Açar'ın sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için Açar'ı öldürdükleri belirtildi.

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'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı

Sanıklar arasındaki konuşmaların yer aldığı iddianamede, tanık olarak ifade veren Ö.E, pencereden baktıklarını, bu sırada bir kızın yerde yattıklarını gördüğünü söyledi.

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