'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kızılcahamam'da iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturmasında 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.