'Sadece 5 dakika' deyip savundu! DNA raporuyla gerçek ortaya çıktı: Gamze Açar olayı
ANKARA'da bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar’ın (17) şüpheli ölümüne ilişkin ortaya çıkan detaylar şok etti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kızılcahamam'da iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturmasında 5 sanık hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddianamede yer alan tespitlerde, sanıkların Gamze Açar'ı zorla otel odasında tutarak birçok kez cinsel saldırıda bulundukları değerlendirmesi yapıldı.
Açar'ın sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için Açar'ı öldürdükleri belirtildi.
Sanıklar arasındaki konuşmaların yer aldığı iddianamede, tanık olarak ifade veren Ö.E, pencereden baktıklarını, bu sırada bir kızın yerde yattıklarını gördüğünü söyledi.