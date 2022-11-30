Sadece 45 gün sürdü! Sibel Can'ın oğlu Engincan boşanıyor sebebi çok vahim
Bodrum'da aile arasında şık ve sade bir düğünle evlenen Sibel Can ve Selçuk Ural'ın oğlu Engincan Ural, 45 günlük karısı Merve Kaya ile boşanıyor. Boşanma nedeni olarak gösterilen iddia ise çok vahim...
Uzun süredir gizli saklı ilişki sürdürdüğü Merve Kaya ile evlenen Engincan Ural'ın evliliği sadece 45 gün sürdü. Anne Sibel Can'ın da sahne aldığı düğünle günlerce konuşulan çifte nazar değdi. İddialara göre boşanma davası açıldı bile. Ayrılığın sebebi ise çok vahim...
Muhteşem bir düğünle 10 Ekim'de dünyaevine giren Engincan Ural ile Merve Kaya'dan şoke eden karar geldi. Evlilikte 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı herkesi şoke etti.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ve oyuncu Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya 10 Ekim'de görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Bodrum’da gerçekleşen düğünde Sibel Can sahneye çıkarak oğlu ve gelini için şarkı söylemişti.
Evlilikleri henüz ikinci ayını doldurmayan çiçeği burnunda çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. TV100'de yer alan habere göre ikili 45 günlük evliliklerini sonlandırmaya karar verdi.