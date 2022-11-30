Sadece 45 gün sürdü! Sibel Can'ın oğlu Engincan boşanıyor sebebi çok vahim

Uzun süredir gizli saklı ilişki sürdürdüğü Merve Kaya ile evlenen Engincan Ural'ın evliliği sadece 45 gün sürdü. Anne Sibel Can'ın da sahne aldığı düğünle günlerce konuşulan çifte nazar değdi. İddialara göre boşanma davası açıldı bile. Ayrılığın sebebi ise çok vahim...