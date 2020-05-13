Sadece 3 malzeme kullanılarak yapılan beze nedir işte tarifi!
Köpük kurabiye olarak da bilinen beze hazırlığı, uzun zaman alsa da tarifte geçen malzemeler oldukça basit. Pastane işi bildiğimiz bezeyi evde hazırlıyoruz. Beze tatlısı nedir? Beze tatlısının tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İftar sonrası atıştıracağınız bu az malzemeli tarif karşınızda...
Püf Noktası
Düşük devirde çırpmaya başladığınız beze karışımını, mikser ya da profesyonel bir pastacı makinesinde uzun süre yüksek devirde ve aralıksız olarak çırpmayı unutmayın.Yumurta beyazlarını yumurta sarılarından dikkatli bir şekilde ayırmaya özen gösterin.
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Yumurta beyazlarına asla su değmemeli, karıştırma kabı temiz ve kuru olmalıdır.Yumurtaların oda sıcaklığında beklemiş olması diğer bir önemli ayrıntı.
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Malzemeler
• 4 yumurta akı
• 4 çay bardağı pudra şekeri
• ¼ çay kaşığı tuz
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Yumurtanın aklarını ayırıp cam karıştırma kabına alalım.Tuzu eklediğimiz yumurta akıyla mikserde düşük devirde çırpalım.
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