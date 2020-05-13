Sadece 3 malzeme kullanılarak yapılan beze nedir işte tarifi!

Püf Noktası

Düşük devirde çırpmaya başladığınız beze karışımını, mikser ya da profesyonel bir pastacı makinesinde uzun süre yüksek devirde ve aralıksız olarak çırpmayı unutmayın.Yumurta beyazlarını yumurta sarılarından dikkatli bir şekilde ayırmaya özen gösterin.