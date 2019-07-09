Sadece 15 liraya evde kendi kreminizi yapabilirsiniz
ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde yaşayan Gülgün Hisarlı, ablası Nilgün Hisarlı ile birlikte doğal tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor. Son zamanlarda Türkiye’de doğal ürünlerin daha çok tercih edildiğini dile getiren Hisarlı, doğal tıbbi aromatik bitkilerin hem ilaç hem de kozmetik alanında kullanıldığını söyledi.
5 sene önce Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir çiftlik satın alarak yaşamaya başlayan Gülgün Hisarlı, ablası Nilgün Hisarlı ile birlikte doğal tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği doğal tıbbi aromatik bitkilerden doğal ürünler elde eden Hisarlı, insan sağlığı için doğal ürünleri kullanmanın önemini vurguladı. Son zamanlarda popüler olan ‘organik ürün’ akımıyla birlikte doğal ürünlere yönelimin arttığını dile getiren Hisarlı, organik ürünlerle doğal ürünler arasında birtakım farklar olduğunu belirtti.
Doğal tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışmaya yönelik süreci anlatan Gülgün Hisarlı, “Bu karar, uzun senelerin birikimi sonucu oluşmuş bir karar. Biraz büyük şehri terk etme, çiftlik hayatı özlemi, köpeklerimle beraber farklı bir yaşam hevesi. Aynı zamanda benimle birlikte ablam da bu kararı aldı. Önce ortak olduk, sonra da ev arkadaşı olduk. Çiftlikte beraber yaşıyoruz ve bu işi birlikte yürütüyoruz. Arazi arayışıyla başladık.
Belirli kriterlerimiz vardı. Tarım havzalarından uzak olması, herhangi bir ilaçlama yapılmaması gibi bir boyut konusunda kriterimiz vardı. Bu kriterlere uygun araziyi, Çanakkale’nin Ezine bölgesinde bir köyde bulduk. Dağ başında bir arazi aldık. Yolu, suyu, elektriği yoktu. Bir sene konteynerde susuz ve elektriksiz yaşadık. Daha sonra evimizi yaptık ve yerleştik. Önce toprak ıslahı, sonra da ekime başladık. Geçen seneden beri de üretimdeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığımız bir kurutma tesisi hibesi ile tıbbi aromatik bitkiler için kurutma tesisi kurduk” dedi.
Bitkilerin bilinçsiz bir şekilde toplandığına dikkat çeken Hisarlı, “Yatırımımızın son aşaması olarak küçük bir butik otel planlıyoruz. Turizm amacı olduğu kadar eğitim amaçlı. Tıbbi aromatik bitkilerin kullanılması amacında hem biz hem de uzmanların eğitim verebileceği bir alan yaratmak istiyoruz. Ezbere ve kara tahta önünde değil, uygulamalı ve görerek eğitim vermek istiyoruz. Bitkileri toplayarak, kurutarak ondan sonra da işleyerek bütün eğitimi vermek istiyoruz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.