Sadece 15 liraya evde kendi kreminizi yapabilirsiniz

Belirli kriterlerimiz vardı. Tarım havzalarından uzak olması, herhangi bir ilaçlama yapılmaması gibi bir boyut konusunda kriterimiz vardı. Bu kriterlere uygun araziyi, Çanakkale’nin Ezine bölgesinde bir köyde bulduk. Dağ başında bir arazi aldık. Yolu, suyu, elektriği yoktu. Bir sene konteynerde susuz ve elektriksiz yaşadık. Daha sonra evimizi yaptık ve yerleştik. Önce toprak ıslahı, sonra da ekime başladık. Geçen seneden beri de üretimdeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığımız bir kurutma tesisi hibesi ile tıbbi aromatik bitkiler için kurutma tesisi kurduk” dedi.