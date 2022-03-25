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Sadece 15 gün sürecek! Muğla'da sular çekilince ortaya çıktı: Görenler hayret etti

İhlas Haber Ajansı
Sadece 15 gün sürecek! Muğla'da sular çekilince ortaya çıktı: Görenler hayret etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları ilgi topladı.

Sadece 15 gün sürecek! Muğla'da sular çekilince ortaya çıktı: Görenler hayret etti

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yılda birkaç kez tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

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Sadece 15 gün sürecek! Muğla'da sular çekilince ortaya çıktı: Görenler hayret etti

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. 

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Sadece 15 gün sürecek! Muğla'da sular çekilince ortaya çıktı: Görenler hayret etti

 Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

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Sadece 15 gün sürecek! Muğla'da sular çekilince ortaya çıktı: Görenler hayret etti

Bölgede yaşamını sürdürenler ile tatilciler de tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

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