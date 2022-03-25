Sadece 15 gün sürecek! Muğla'da sular çekilince ortaya çıktı: Görenler hayret etti
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları ilgi topladı.
Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yılda birkaç kez tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.
110
Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.
210
Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.
310
Bölgede yaşamını sürdürenler ile tatilciler de tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.
410