Sade bikiniden sonra cesur mayokinisiyle Kim Kardashian dikkatleri üzerine çekti!
Costa Rika'da ailesiyle birlikte tatil yapan Kim Kardashian, seksi mayokinisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Her seferinde bir şekilde ilgi odağı olmayı başaran reality şov yıldızı Kim Kardashian, yaz sezonunun açılmasıyla kardeşi Kourtney Kardashian ve çocuklarıyla beraber Costa Rika'da tatil yapıyor. Kardashian, bu sefer tercih ettiği cesur ve seksi mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti.
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Yoğun çalışma temposuna ara veren Kardashianlar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilin ilk günlerinde siyah bikinisiyle sade bulunan Kardashian, önceki gün farkını ortaya koyan cesur mayosuyla görüntülendi.
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Denizde hafif makyaj yapmasıyla da dikkat çeken Kim; çocuklarıyla ve ailesiyle zaman geçirirken bakımından da taviz vermeyerek hayranlarını şaşırtmadı.
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Kim Kardashian, tercih ettiği seksi mayokinisiyle tüm gün yatta keyif yaptı.
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