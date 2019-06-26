Sade bikiniden sonra cesur mayokinisiyle Kim Kardashian dikkatleri üzerine çekti!

Her seferinde bir şekilde ilgi odağı olmayı başaran reality şov yıldızı Kim Kardashian, yaz sezonunun açılmasıyla kardeşi Kourtney Kardashian ve çocuklarıyla beraber Costa Rika'da tatil yapıyor. Kardashian, bu sefer tercih ettiği cesur ve seksi mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti.